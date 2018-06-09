РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Рано утром в субботу пожарные потушили горящее строение в СНТ «Долина» подмосковных Люберец, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Девятого июня в 3:03 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре. Горело строение по адресу: городской округ Люберцы, поселение Красково, СНТ «Долина».

«В 4:25 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства для тушения: три единицы техники и 11 человек», - говорится в сообщении.