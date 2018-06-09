РИАМО - 9 июн. С начала текущего года в Подмосковье на 60% снизилось количество поступивших обращений по вопросам нарушения правил соблюдения тишины и покоя граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области.

«Для сравнения, в прошлом году (в 2017 году – ред.) было направлено 4 670 обращений, в нынешнем – 1 843 жалобы на шум в неположенное время», – сказала руководитель Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.

Наиболее «тихими» муниципалитетами в сфере соблюдения правил тишины и покоя граждан в текущем году являются Воскресенский район (всего три жалобы, а в прошлом году – 144 сигнала от населения), городские округа Орехово-Зуево (семь жалоб, тогда как в прошлом году их было 285) и Электросталь (снижение жалоб по тишине на 78%), Ногинский район (на 70%), а также городской округ Красногорск (снижение на 50%).

Витушева отметила, что одной из основных причин стало массовое проведение профилактической работы в данном направлении.

«Инспекторы совместно с активистами различных объединений граждан, действующих в рамках Общественного совета при Госадмтехнадзоре, постоянно проводят сходы с жителями с целью разъяснения областного законодательства, распространяют листовки с информационными материалами. Итогом этих усилий стало снижение количества соответствующих нарушений и обращений от жителей», – подчеркнула Витушева.