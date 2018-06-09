РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 9 июн. В городском краеведческом музее Орехово-Зуева 14 июня откроется выставка, посвященная истории футбола, сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья! В нашем музее начала работу новая выставка, посвященная истории футбола в Орехово-Зуеве. На выставке представлены уникальные экспонаты, отражающие историю становления футбола как в нашем городе, так и во всей России», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, торжественное открытие выставки состоится 14 июня в 14:00 по адресу: город Орехово-Зуево, Клязьминский проезд, дом №7. В день открытия будет проведена экскурсия как по новой выставке, так и по всему музею.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».