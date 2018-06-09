РИАМО - 9 июн. Пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании перевезли более 1,5 тысяч волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA 2018, право на бесплатный проезд сохранится у волонтеров до 25 июля, сообщается на сайте МТППК.

«Также в период подготовки и проведения ЧМ-2018 пригородные поезда Московско-Тверской ППК бесплатно перевозят болельщиков, аккредитованных лиц FIFA и журналистов», - добавляется в материале.

Футбольные болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в дни московских матчей мундиаля. Бесплатный проезд предоставляется болельщикам на дату, которая указана в билете на матч. Болельщики смогут бесплатно воспользоваться пригородными поездами как до, так и после игры.

Аккредитованные лица FIFA и журналисты, аккредитованные в городских пресс-центрах, могут бесплатно пользоваться любыми пригородными поездами МТППК до 25 июля.

Проход болельщиков, волонтеров, аккредитованных лиц FIFA и журналистов через турникеты будет осуществляться при предъявлении подтверждающих документов. Для болельщиков это паспорт болельщика (FAN-ID) и билет на матч, для других категорий – карта аккредитации и специальный проездной билет.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».