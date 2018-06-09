РИАМО - 9 июн. Народный артист РСФСР Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни в субботу после болезни, сообщается в Facebook-аккаунте Московского академического театра имени В. Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин. Игорь Леонидович скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни», - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено отдельно.

Труппа Театра имени Маяковского принесла соболезнования родным и близким артиста.



Игорь Охлупин родился 17 сентября 1938 года. В 1960 году окончил Высшее театральное училище имени Б. Щукина (ныне Театральный институт имени Б. Щукина), и в том же году был принят в труппу Театра имени Маяковского, на сцене которого сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра.



До недавнего времени Охлупин играл в спектаклях текущего репертуара Маяковки: «Кавказский меловой круг», «Господин Пунтил и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».



Охлупин имеет звание Заслуженного артиста РСФСР (1971), Народного артиста РСФСР (1988). Награжден Орденом Дружбы (1998) за большие заслуги в развитии театрального искусства.