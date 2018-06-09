РИАМО – 9 июн. Президент России Владимир Путин поручил установить точки доступа Wi-Fi в селах, где проживают от 100 человек, передает в субботу Газета.ru.

«В поселениях с населением не менее чем 100 человек должно быть установлено не менее чем одно средство коллективного доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет», – говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.

Для реализации данной инициативы правительству необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в закон «О связи».

В данный момент в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа Интернета в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500.