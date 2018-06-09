РИАМО - 9 июн. Женщина погибла, попав под колеса поезда на Павелецком направлении Московской железной дороги, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 09:30 на Павелецком направлении (МЖД – ред.) электропоезд Москва – Ожерелье насмерть сбил женщину», - говорится в сообщении.

Министерство призывает переходить железнодорожные пути только в специально предусмотренных для этого местах.