РИАМО - 9 июн. Для помощи обладателям паспорта болельщика чемпионата мира по футболу в московском аэропорту «Шереметьево» заработали пункты техподдержки, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«На пунктах обладатели FAN ID, прибывающие в «Шереметьево», могут получить необходимую помощь, связанную с въездом на территорию России. ПТП размещены в залах прилета международных рейсов до кабин паспортного контроля: в терминале D на четвертом этаже, в терминале E на первом этаже, в правом и левом крыле терминала F на первом этаже», - говорится в сообщении.

Паспорт болельщика предоставляет возможность безвизового въезда и выезда в/из РФ в период проведения матчей ЧМ-2018 за 10 дней до даты первого матча и в течение 10-ти дней после даты последнего.

«Шереметьево» успешно завершил подготовку к встрече многочисленных гостей и участников мундиаля. Новая современная инфраструктура, сотрудники аэропорта и многочисленные волонтеры обеспечат оперативное и максимально комфортное обслуживание гостей ЧМ-2018 со всего мира в атмосфере радушия и гостеприимства.

FAN ID – персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Организует выдачу паспортов болельщика министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».