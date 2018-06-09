РИАМО - 9 июн. В выставочном комплексе «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске состоялась торжественная церемония открытия Международного вещательного центра (IBC) чемпионата мира по футболу 2018 года, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы здесь находимся в вещательном центре, в одном из самых лучших, современных, в котором созданы все необходимые условия», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что Москва готова и открыта для проведения чемпионата мира по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».