РИАМО - 9 июн. В индустриальном парке «Индиго», расположенном в поселении Сосенское на территории новой Москвы, в настоящее время строят около десятка производственных и логистических объектов общей площадью более 50 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«В индустриальном парке «Индиго» (поселение Сосенское, ТиНАО) сейчас одновременно возводится около десяти производственных и логистических объектов. Их общая площадь превышает 50 тысяч квадратных метров. Сейчас акцент инвесторы делают на логистику, однако мы видим и стремление к созданию небольших современных производств», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, площадь индустриального парка «Индиго» составляет 80,6 гектара, здесь уже разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 резидентов. Уже в ближайшей перспективе количество рабочих мест, созданных в «Индиго», может достичь 10 тысяч.

«Когда этот индустриальный парк заработает в полную силу, он будет приносить бюджету Москвы около 1 миллиарда рублей в год в качестве налоговых поступлений», - отметил Жидкин.

Он напомнил, что на новых территориях столицы с момента присоединения (1 июля 2012 года) уже создано более 100 тысяч рабочих мест.

«В текущем году мы планируем ввести в эксплуатацию в ТиНАО не менее полумиллиона квадратных метров нежилой недвижимости, большинство из которой как раз и предназначено для создания рабочих мест», - пояснил Жидкин.