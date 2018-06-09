РИАМО - 9 июн. Около 120 тысяч билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России распределено болельщикам в первые часы продаж дополнительной квоты, сообщается на сайте FIFA.

«Через несколько часов после того, как на сайте FIFA.com/bilet стала доступна дополнительная квота билетов на чемпионат мира FIFA 2018, 120 тысяч билетов было уже распределено болельщикам. В настоящее время лишь ограниченное количество билетов остается доступным для приобретения на сайте FIFA.com/bilet», - говорится в сообщении.

Уточнить наличие билетов можно в специальном разделе сайта, основываясь на цветовых индикаторах (красный, желтый, зеленый), показывающих доступность билетов в данный момент времени.

С начала продаж в сентябре 2017 года болельщикам со всего мира распределено уже более 2,5 миллионов билетов. Продажи на сайте продолжатся до 15 июля.

На сайте FIFA.com/bilet доступна специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов. При этом основной покупатель не может передать свой билет другим болельщикам, однако может поменять данные своих гостей в заявке.

В FIFA также напомнили, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира по футболу является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».