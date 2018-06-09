РИАМО - 9 июн. Суд в Москве на 13 июня назначил заседание, в рамках которого решится вопрос о продлении испытательного срока оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Симоновского суда.

«В Симоновский районный суд Москвы поступило представление начальника филиала №15 ФКУ УИИ УФСИН России по Москве о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности на условно осужденного Алексея Навального», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что слушание по делу назначено на 13 июня в 11:30.

Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году Замоскворецким судом Москвы были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, его брат получил 3,5 года реального лишения свободы.