РИАМО - 9 июн. В подмосковном Серпухове по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при регистрации транспортного средства, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Серпуховская городская прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку законности регистрации транспортного средства.

«Проверка показала, что заявительница ранее имела в собственности автомобиль отечественного производства, который утилизировала в 2014 году. В связи с тем, что номера от данной машины владелица утратила и при снятии транспортного средства с регистрационного учета в органы ГИБДД не сдала, в отношении данной спецпродукции был объявлен розыск», – говорится в сообщении.

Указанные регистрационные знаки с определенной серией и сочетанием символов, так называемые «красивые номера», заинтересовали одного из автовладельцев.

С целью присвоения своему автомобилю Mitsubishi интересующих номеров мужчина обратился к знакомому инспектору ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Протвино, который незаконно оформил иномарку на собственницу регистрационных знаков в ее отсутствие и без ее согласия. Затем автомобиль был переоформлен на третье лицо.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Ход расследования уголовного дела находится в Серпуховской городской прокуратуре на контроле», – добавляется в материале.