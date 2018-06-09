РИАМО - 9 июн. Уголовное дело могут завести в отношении застройщика ООО «Брод-Эстейт» долгостроя на улице Овражной в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Прокуратура города Москвы отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства застройщика ООО «Брод-Эстейт». Об этом заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров сообщил в ходе встречи с инициативной группой граждан, которые пострадали от неправомерных действий застройщика квартала «Южный» по адресу: городской округ Щербинка, улица Овражная, дом 3-8 (НАО)», - говорится в сообщении.

Материалы, которые комитет представил по результатам проверок деятельности застройщика, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД направит в следственную часть, где будет проведена их дополнительная проверка и необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

По словам Гончарова, ранее Москомстройинвест обращался в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении действующего застройщика ООО «Брод-Эстейт». Однако неоднократно принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства компании по статье «Мошенничество».

«Гражданам, которые пострадали от действий нынешнего застройщика, также необходимо направлять свои заявления о нарушении их прав в УВД по ТиНАО для возбуждения уголовного дела», - уточнил зампред.

Возведение домов в Щербинке началось в 2002 году. В 2009 году его прежний застройщик ЗАО «Стройметресурс» признан банкротом. Правопреемником по реализации проекта стало ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ». На сегодняшний день дома №№4-7 и 9-11 введены в эксплуатацию. Строительные работы по корпусу №3 не ведутся.

«Что касается достройки корпуса, где есть пострадавшие граждане, на данный момент, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, идет поиск инвестора, который завершит строительство объекта», - отметил Гончаров.