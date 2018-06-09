РИАМО - 9 июн. В Подмосковье из регионального бюджета выделят более 50 миллионов рублей на улучшение жилищных условий восьми многодетных семей, которые воспитывают семь и более детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, в Подмосковье продолжается реализация региональной госпрограммы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имеющих семь и более детей. Такая мера господдержки беспрецедентна для России и действует лишь в Московской области.

«Правительство Московской области приняло постановление «О распределении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» на 2018 год». Согласно принятому постановлению восемь многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности 57 детей, получат средства в совокупном объеме 54 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Среди них семьи, проживающие в Волоколамском и Воскресенском районах, а также в городских округах Балашиха, Зарайск, Звенигород, Павловский Посад, Богородском и Дмитровском городских округах.

В общей сложности в текущем году правительством Московской области на реализацию указанной подпрограммы предусмотрено 90 миллионов рублей. Остаток средств будет распределен по мере поступления новых заявок. Семьи, которые дополнительно изъявят желание получить жилищные субсидии в 2018 году и будут соответствовать требованиям подпрограммы, смогут улучшить свои жилищные условия до конца текущего года.

«В 2017 году жилищные условия улучшили 20 многодетных семей, в которых в общей сложности воспитывается 156 детей. Правительство Московской области выделило 166 миллионов рублей на приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых домов этими семьями», – напомнил Тагиев.