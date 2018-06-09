РИАМО - 9 июн. Стоимость работ по реставрации особняка в центре Москвы, где жил писатель Иван Тургенев, оценили в 218 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

Дом на Остоженке, в котором жил Тургенев, отреставрируют к 200-летию со дня рождения великого русского писателя.

«Мосреставрация» объявила конкурс с ограниченным участием на восстановление особняка. Стоимость работ оценивается в 218 миллионов рублей, средства выделяются из городского бюджета», - говорится в сообщении.

Как отмечается в материалах тендера, подрядчику предстоит усилить фундаменты здания, заменить часть деревянных перекрытий на металлические, отреставрировать бревенчатые стены, окна и двери, воссоздать деревянную лестницу на второй этаж, конструкцию холлов, построить балкон, кровлю и восстановить интерьеры.

Территория вокруг особняка будет благоустроена, здесь планируют сделать проезды и дорожки из гранитной плитки, поставить скамейки, беседки-ротонды, фонари и информационные стенды. Вокруг здания появятся кирпичные и металлические заборы по Остоженке и частично по Хилковому переулку.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 июня. 4 июля планируется подвести его итоги и выбрать победителя. Согласно техническому заданию, завершить реставрацию следует в течение 150 дней с момента заключения контракта.

Дом по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 1, в котором Иван Тургенев жил в 1850 году, является памятником истории и культуры народов Российской Федерации. Жилой ампирный особняк с шестиколонным портиком был построен в 1819 году. Впоследствии здание использовалось в качестве коммунального жилья и для размещения различных организаций, неоднократно менялось его функциональное предназначение. С 9 октября 2009 года в здании размещен отдел дома-музея И. С. Тургенева.