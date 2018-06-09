РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Гимназия №2 подмосковного Красногорска стала одним из победителей Всероссийского публичного смотра «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев», сообщила директор гимназии Ирина Штейнберг на своей странице в Facebook.

«Наша гимназия стала победителем Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России». Ура!» – написала Штейнберг.

Как сообщается на сайте смотра, он проводился с целью выявления 900 лучших школ, гимназий, лицеев России с наиболее активными и творчески работающими коллективами.

«В публичном смотре приняли участие 13 815 школ России. Статус победителя присвоен 191 образовательной организации», – говорится на сайте.