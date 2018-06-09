РИАМО - 9 июн. Пользователи столичного проката электросамокатов совершили более 20 тысяч поездок с начала работы сервиса, сообщил РИАМО в субботу заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Система проката электросамокатов – это новый для Москвы сервис, он работает всего три недели, за это время москвичи воспользовались электрическими самокатами более 20 тысяч раз. Самокат – это быстрый и экологичный транспорт, который очень удобно использовать для коротких поездок по центру города. Москвичи берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро или от метро до работы. Таким образом, самокат решает проблему «первой и последней мили», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что на данный рынок компании выходят постепенно: сейчас работают два оператора с общим парком более 1,8 тысячи электросамокатов, к проекту подключается третий оператор с парком механических самокатов, позднее к ним добавят электрические. Принцип работы сервиса отличается в зависимости от оператора.

Например, одна компания работает как каршеринг – с поминутной арендой и без станций – пользователь может брать и оставлять самокат на любой велопарковке в зоне покрытия сервиса. Другой вариант – взять самокат на специализированном пункте проката по определенному тарифу.

Первый в России прокат электросамокатов открылся в Москве 18 мая. Система краткосрочной аренды электросамокатов есть только в немногих городах США, Германии и Сингапуре.