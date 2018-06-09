РИАМО - 9 июн. Около 170 протоколов за экологические нарушения составили в отношении строителей в Москве с начала 2018 года, сумма наложенных штрафов превысила 12,5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«С начала 2018 года специалисты-экологи Мосгосстройнадзора приняли участие в 994 проверках объектов строительства. За нарушения экологических требований, нарушения мероприятий по охране окружающей среды в период строительства и нарушения по благоустройству и озеленению составлено 170 протоколов с наложением штрафных санкций на сумму более 12,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

С начала года рассмотрено более 120 обращений москвичей о незаконной вырубке деревьев и нарушении экологических требований при строительстве. По всем обращениям проводились проверки, при подтверждении фактов принимались меры административного воздействия для устранения нарушений.

«Пристальное внимание уделяется выполнению работ по озеленению и благоустройству при завершении строительства. В этом году на территориях новостроек высажено более 1,5 тысяч деревьев, около 30 тысяч кустарников, устроено 32 гектара газонов, более 1 тысячи квадратных метров цветников», - добавляется в материале.

Например, при завершении строительства детсада на 350 мест в районе Тепличного комбината в городе Московский было высажено 96 деревьев, 2461 кустарник, устроено более 90 квадратных метров цветников и 3695 квадратных метров газонов.

Специалисты-экологи принимают участие в приемке всех социально значимых объектов, а также стартовых домов программы реновации. Так, завершено строительство новостройки по программе реновации на улице Артюхиной, владение 24А (ЮВАО). В рамках проекта благоустройства высажено 17 деревьев, 408 кустарников, организовано 200 квадратных метров цветников и 1,2 тысячи квадратных метров газонов. На территории обустроены детские и спортивные площадки, площадки для отдыха, велопарковки.

Экологи комитета отметили применение качественного посадочного материала при озеленении на улице Артюхиной. Впервые при озеленении территорий домов по программе реновации высажены крупномерные деревья, подчеркивается в материале.

Под надзором специалистов Мосгосстройнадзора завершаются работы по благоустройству и озеленению объектов улично-дорожной сети: ТПУ «Новопесчаная», ТПУ «Волоколамская», ТПУ «Николаевская», а также концертного зала филармонической музыки на 1,5 тысячи мест в парке «Зарядье».