РИАМО - 9 июн. В столичном районе Сокол на месте обветшавшего детского сада построят учебный корпус на 400 мест, в нем разместятся 16 классов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В районе Сокол на севере Москвы по адресу: Малый Песчаный переулок, дом 4А, строение 1 на месте старого здания детского сада построят учебный корпус на 400 учащихся. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в следующем году, сейчас идут проектные работы», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Учебное заведение рассчитано на обучение 16 классов: 10 классов основной школы (5-9 класс) и шести классов старшей школы (10-11 класс). В здании разместятся универсальные учебные кабинеты, учебные кабинеты по естественным наукам, совмещенные с практикумом (физика, химия, биология), кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой, помещения изучения технологий, библиотека и зона читательских мест, учительские кабинеты, медицинский блок помещений, актовый зал с эстрадой, фото-киностудия, кабинет робототехники, два спортивных зала.

В школе будет предусмотрено обучение детей с ограниченными возможностями. Связь между этажами будет организована с помощью лифтов, для удобства маломобильных групп появятся пандусы и тактильные указатели.

«Всего в этом году мы планируем построить и ввести в эксплуатацию пять школ на 3575 мест и четыре пристройки на 1350 мест», - отметил Бочкарев.