РИАМО - 9 июн. По материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о мошенничестве с землей в Пушкинском районе Подмосковья, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Пушкинская городская прокуратура по обращению местных жителей провела проверку соблюдения земельного законодательства на поднадзорной территории.

«Было установлено, что площадь двух земельных участков в поселке Доровское Пушкинского района, принадлежащих физическим лицам, была незаконно увеличена за счет земель, государственная собственность на которые не разграничена», - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для дачи правовой оценки, который возбудил и расследует два уголовных дела по части 4 статьи 159 УПК РФ (мошенничество).

Также Пушкинская городская прокуратура обратилась в суд с заявлениями о снятии вышеуказанных земельных участков с государственного кадастрового учета и погашении соответствующей записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

«Ход расследования уголовных дел и рассмотрение заявлений контролируется городской прокуратурой», - уточняется в материале.