РИАМО - 9 июн. Конференция Московского регионального отделения партии «Яблоко» не смогла выдвинуть кандидата в мэры Москвы, теперь этот вопрос рассмотрит бюро партии, сообщается на сайте «Яблока».

«Конференция продолжалась всю ночь – с 18 часов 8 июня до 4 часов утра 9 июня. Конференция проголосовала за включение в бюллетень для голосования по определению кандидата в мэры Сергея Митрохина и Елену Русакову (возглавляет Гагаринский район Москвы – ред.). По результатам голосования Елена Русакова не смогла получить необходимого количества голосов», - отмечается в сообщении.

В соответствии с уставом партии решение о выдвижении кандидата в мэры Москвы не было принято, поскольку кандидатура победившего в голосовании Сергея Митрохина не была согласована исполкомом бюро.

Тогда конференция еще раз обратилась в исполком с призывом согласовать кандидатуру Митрохина. Исполком оставил свое решение в силе, после чего по инициативе Митрохина конференция обратилась напрямую в бюро с призывом рассмотреть вопрос о согласовании кандидатуры председателя Московского отделения «Яблока».

«Заседание бюро должно состояться в ближайшее время, после чего региональная конференция снова соберется, чтобы выдвинуть кандидата в мэры Москвы», - заключается в сообщении.

На праймериз по выдвижению кандидата от «Яблока» победил глава Тверского округа Москвы Яков Якубович. Он отказался участвовать в голосовании, объяснив это тем, что не сможет пройти муниципальный фильтр, и предложил выдвинуть главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина.

В исполком также поступило обращение от 225 участников праймериз с предложением согласовать для выдвижения кандидатуры Русаковой и Андрея Морева. Однако Морев, занявший третье место по результатам первого тура праймериз, отказался от дальнейшего участия в выборах в качестве кандидата.

Позднее исполком партии федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру Русаковой для выдвижения в мэры столицы и при этом отказал в согласовании кандидатуры Митрохина, поскольку тот неоднократно публично критиковал праймериз и высказывал необоснованные обвинения в адрес федерального руководства «Яблока».

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже объявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин, журналист Антон Красовский и предприниматель Герман Стерлигов.