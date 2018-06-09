РИАМО - 9 июн. В Москве за прошедшие сутки выпало до 15 миллиметров осадков, что составляет 20% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Месячная норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 20% месячной нормы. Минимальная ночная температура воздуха в столице была 6 градусов, разброс температур по Московскому региону составил от 2,2 градуса (Клин) до 7,3 градуса (Балчуг)», - говорится в сообщении.

В субботу инициатива в атмосфере Центральной России начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков станет выглядывать солнце, но температурный фон останется по-осеннему прохладным.

Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, без существенных осадков (на севере области вечером местами возможен кратковременный дождь). Максимальная температура воздуха в столице поднимется до 16 градусов, по области – до 17 градусов.

«Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Относительная влажность около 38%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба», - уточняется в материале.