РИАМО - 9 июн. Строительство новых домов, изначально спроектированных по стандартам программы реновации, начнется в Москве до конца текущего года, сообщил в субботу заместитель руководителя столичного департамента строительства Александр Ломакин.

По его словам, проектирование данных домов нового поколения, отвечающих всем нормам и стандартам программы реновации, идет полным ходом.

«Думаю, что в скором времени по отдельным домам документация будет готова. Это позволит уже до конца этого года начать работы по возведению жилья, специально спроектированного для переселенцев», - сказал Ломакин.

Он добавил, что строительство начнется по нескольким адресам одновременно. Тем не менее, конкретные адреса стартовых площадок, которые задействуют уже в этом году, называть преждевременно.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства «стартовых» домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.