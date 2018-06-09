РИАМО – 9 июн. Министерство обороны РФ предложило внести изменения в законодательство о военной службе, которые позволят молодым людям добровольно пройти повторное медосвидетельствование, а также уточнят срок службы в армии, пишет в субботу газета «Известия».

«В Минобороны «Известиям» рассказали, что ведомство предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве (утверждено постановлением правительства). Поправки к положению планируется окончательно сформировать и одобрить к июлю этого года», - отмечается в статье.

Так, согласно поправкам в «Положение о призыве на военную службу граждан РФ», новобранцев поделят на две категории. Первая — призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе, для них срок службы будут отсчитывать со дня присвоения звания. Как указано в проекте, военный билет с записью «рядовой» такие бойцы должны получить «до убытия со сборного пункта субъекта Федерации к месту прохождения военной службы».

Вторая категория — призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания. Началом службы для них будет день приказа военкома субъекта Федерации о направлении в воинскую часть.

Момент начала службы особо важен для новобранцев — именно с него начинают считать дни до «дембеля». На сборных пунктах призывник может провести несколько дней, которые не будут засчитаны в срок службы, и сейчас такое ожидание в среднем длится три-четыре дня.

Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, — новая. Она появилась в начале нынешнего года, после вступления в силу ряда поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Это молодые люди, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании «рядовой». Новая редакция нормативных актов даст им право добровольно пройти освидетельствование еще раз.

Повторная медкомиссия может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачислят в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе. Такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.

Ежегодно от военной службы по состоянию здоровья освобождается около 30% призывников. Возможность повторного освидетельствования особенно важна для абитуриентов военных вузов. Их нередко отсеивают на медицинских комиссиях при военкоматах. Также немало молодых людей хотят отслужить в армии, чтобы потом работать на государственной гражданской службе, в полиции или других силовых структурах. В этом случае также пригодится возможность перепроверить диагноз. В настоящее время оспорить ошибочное решение медкомиссии практически невозможно, и новое постановление должно изменить эту ситуацию.

Поправки позволяют добровольно пройти медкомиссию заново любым призывникам в возрасте от 18 до 27 лет. В проекте постановления правительства подробно описана соответствующая процедура. Молодой человек должен будет написать в военкомат заявление, после чего военком направит его на переосвидетельствование. После завершения обследования гражданские медики оформят заключение о состоянии здоровья. Оно будет направлено в военкомат, к которому приписан призывник. В разработанных Минобороны документах отмечается, что изменения позволят молодым людям «реализовать свое конституционное право и обязанности по защите Отечества».