РИАМО - 9 июн. В ночь на воскресенье в Москве и Подмосковье заморозков не ожидается, минимальная температура воздуха составит около 2 градусов тепла, сообщил РИАМО в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Семенков.

«Заморозков пока нет. В следующую ночь температуры в ночные часы будут до плюс 2-3 градусов в Москве, по Московской области - до плюс 2-4 градусов. Заморозков мы не ожидаем. Заморозки, возможно, будут в Вологодской области и на севере-востоке в Костромской области», - сказал Семенков.

Он отметил, что прошедшей ночью на территории Московского региона минимальная температура воздуха была зафиксирована в Клину на уровне плюс 2,2 градуса. В Москве температура воздуха ночью опустилась до плюс 6 градусов.

В субботу с ростом атмосферного давления в регионе усилится влияние антициклона, который придет на смену циклону. Днем на юго-восточной периферии антициклона ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по области - 14-19 градусов.