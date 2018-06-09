РИАМО - 9 июн. Обновленную скульптуру «Моя семья», прозванную в народе «Ладошки», вернут в парк 50-летия Октября в Москве до конца июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парк 50-летия Октября вернут знаменитую скульптуру «Моя семья», которую горожане называют «Ладошки». Ее убрали в прошлом году, когда в парке началось благоустройство. Завершить работы планируют до конца июня — тогда же можно будет увидеть обновленные «Ладошки», - говорится в сообщении.

Скульптурную композицию «Моя семья» в парке 50-летия Октября установили в 2008 году посреди большого цветника на пересечении центральных аллей. Это яркая инсталляция из четырех ладоней, которые символизируют семью. Самая большая, синяя, принадлежит папе, красная поменьше — маме. Две маленькие, желтая и зеленая, — детские ладошки.

Через красную и желтую ладони были проложены тропинки. Инсталляция притягивала детей и взрослых — возле нее постоянно фотографировались. Скульптура превратилась в символ парка 50-летия Октября.

В прошлом году в парке начались работы по благоустройству и озеленению, поэтому скульптуру «Моя семья» демонтировали. Однако посетители попросили ее вернуть.

«Новые «Ладошки» стали крупнее, приобрели более обтекаемую форму и избавились от рамок. Скульптура изготовлена из более легкого материала. В вечернее время она будет подсвечиваться», — отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы.

Инсталляцию начали монтировать — уже установили маленькие ладошки, большие будут установлены до конца июня.

«Все работы по благоустройству парка 50-летия Октября завершат в июне. Кроме обновленной скульптуры, здесь появилась площадка для уличных видов спорта. Горожане смогут играть в бадминтон, баскетбол и волейбол. Уже существующие спортплощадки увеличили. Стало больше места и для детских игр», - добавляется в сообщении.

В парк уже можно попасть со стороны нового жилого дома по адресу: проспект Вернадского, дом 12, корпус 5. Здесь сделан дополнительный вход, в том числе для родителей с колясками и маломобильных посетителей, обустроены зоны отдыха с лавочками. Дорожка будет освещаться.