РИАМО - 9 июн. В Московском зоопарке на свет появились четыре детеныша восточносибирских рысей, пол рысят пока неизвестен, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Меньше месяца назад у восточносибирских рысей в Московском зоопарке появились четыре детеныша. О новорожденных заботится все большое рысиное семейство, проживающее в зоосаде: мать, отец и трое подросших братьев и сестер, родившихся в прошлом году», - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что в дикой природе рыси предпочитают уединенный образ жизни. Самец оставляет самку еще до рождения детенышей, их воспитанием мать занимается одна. Подросшие котята тоже никак не взаимодействуют со своими младшими братьями и сестрами.

«Мы стали свидетелями уникальной ситуации. Наши рыси создали крепкую и, если можно так выразиться, любящую семью. Когда мама-рысь идет есть, с котятами остаются старшие сестры, а отец семейства и подросший самец из прошлогоднего помета охраняют территорию. За этим очень любопытно наблюдать. Такая забота и сплоченность в семье рысей очень трогательны и необычны», — сказала Акулова.

Именно по причине своей любви к одиночеству у рысей в Московском зоопарке на протяжении восьми лет не получалось образовать пару. Долгие годы самец и самка не могли найти общий язык и подружиться. Кошки предпочитали держаться обособленно и сторонились друг друга. И только в прошлом году подарили зоопарку трех долгожданных детенышей: двух самок и самца. Планируется, что в будущем подросшие малыши отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки.

«Пол рожденных на днях рысят пока неизвестен. Малышам всего две недели. Сотрудники зоопарка стараются не беспокоить семейство, чтобы котята могли подрастать в спокойной обстановке. Узнать пол детенышей зоологи смогут только через несколько месяцев во время ветеринарного осмотра и вакцинации», — добавила Акулова.

Питаются маленькие хищники исключительно материнским молоком. Только через два месяца они начнут понемногу пробовать мясо, принесенное матерью, выходить наружу, осваиваться в своем вольере и знакомиться с окружающим миром. Взрослую окраску котята приобретут к девяти месяцам, а характерные для рысей кисточки на ушах появятся у них не раньше чем через год-полтора.

Рыси содержатся в Московском зоопарке с момента его основания в 1864 году. Вместе с зоопарками других стран столичный зоосад ведет Европейскую племенную книгу по этому виду. Увидеть семью восточносибирских рысей можно на старой территории в «Кошачьем ряду».

Московский зоопарк уже много лет принимает участие в программах по сохранению и восстановлению популяции редких видов животных в неволе. Специалисты стараются создать максимально комфортные условия для жизни и размножения своих питомцев. Так, недавно в зоопарке родился детеныш росомахи. Как и рыси, росомахи — животные-одиночки, до этого они давали потомство в 2015 году. Новорожденного можно увидеть на новой территории зоосада в экспозиции «Фауна России».

Кроме того, малышами обзавелась и пара японских, или снежных, макак. Обезьяны обитают в вольере у пешеходного моста.

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