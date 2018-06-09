РИАМО - 9 июн. На время чемпионата мира по футболу на въездах в Москву установили свыше 60 постов ДПС, которые проверяют автобусы, приезжающие из других городов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«К чемпионату мира по футболу на 62 въездах в Москву установили посты ДПС, на которых проверяют автобусы, приезжающие в столицу из других городов. С 1 июня по 17 июля на территорию столицы беспрепятственно может въезжать только тот транспорт, который перевозит пассажиров по регулярным муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам. Все остальные автобусы должны быть оснащены устройствами системы «ЭРА-ГЛОНАСС», - говорится в сообщении.

Уведомление о въезде автобусов подается на сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу в электронном виде за 48 часов до поездки. В транспортную дирекцию поступает информация о местонахождении, направлении и скорости движения транспорта. Кроме того, в Москву смогут въехать автобусы, владельцы которых получили специальное разрешение от местных органов МВД.

«Если перевозчику отказано во въезде в Москву, то сотрудники правоохранительных органов на месте принимают решение: либо автобус в сопровождении полиции довозит пассажиров до ближайшей станции метро, а не до конечной остановки по маршруту, либо пассажиров пересаживают в специально организованный резервный транспорт», — сказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Чтобы пассажиры не пострадали от недобросовестных перевозчиков, город подготовил около 40 резервных автобусов. Они бесплатно заберут гостей столицы и довезут до того места, куда направлялся нелегальный транспорт. Контроль за нелегальными перевозчиками повысит уровень безопасности в Москве, отметил Ликсутов.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в столичных «Лужниках».