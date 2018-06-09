РИАМО - 9 июн. С 18 по 22 июня в Москве будет проходить прием электронных заявок на участие в ярмарках выходного дня, торговые точки на ярмарках предоставляются фермерам бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сельхозпроизводители, которые хотят участвовать в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 18 июня до 23:59 22 июня. Вторая торговая сессия ярмарок в столице пройдет с 6 июля по 30 сентября. Все торговые места предоставляют фермерам бесплатно», - говорится в сообщении.

Заявки на участие могут подать физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, а также те, кто занимается огородничеством и животноводством.

«Чтобы оформить заявку, пользователям необходимо зайти на mos.ru в раздел «Услуги», подраздел «Бизнес» и выбрать услугу «Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке выходного дня в городе Москве», — добавили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Кроме того, на время проведения отбора можно воспользоваться функцией сохранения черновика. Это позволит сократить время при заполнении последующих электронных обращений.

Если заявитель не может подать заявку на участие в ярмарке выходного дня самостоятельно, есть вариант обратиться в любой столичный центр «Мои документы». Сотрудники офисов помогут фермерам зарегистрировать заявку. Найти ближайший центр госуслуг можно также на mos.ru.

«Обо всех этапах рассмотрения заявки соискателя будут информировать в личном кабинете на портале и по электронной почте. Если сведения о предоставленных электронных документах не найдут в период заявочной кампании, пользователю в течение трех дней нужно будет принести оригиналы в офис ГБУ «Московские ярмарки». В этом случае фермеров тоже предупредят в личном кабинете на mos.ru», - добавляется в сообщении.

Результаты отбора объявят 29 июня до 23:59. Все, кто подал заявки, получат извещения в личном кабинете. Реестр решений также будет опубликован на официальных сайтах департамента торговли и услуг и ГБУ «Московские ярмарки».

Вопросы, связанные с процедурой регистрации, можно задать специалистам ГБУ «Московские ярмарки» по телефону: +7 (499) 128-76-37.

Первая ярмарочная сессия выходного дня открылась в этом году 20 апреля и продолжится до 1 июля. Торговые площадки появились во всех столичных округах, точный список опубликован на портале открытых данных.