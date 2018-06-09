РИАМО - 9 июн. В завершающей стадии находятся работы по комплексному благоустройству и озеленению зоны отдыха «Терлецкая дубрава» площадью 10,9 гектара, сообщил РИАМО в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Здесь оборудован спортивный павильон с раздевалкой, пунктами охраны и проката инвентаря, детские и спортивные площадки, включая футбольное поле, площадки для воркаута и игры в теннис, волейбол и баскетбол. В качестве покрытия дорожек на набережных использованы деревянные настилы, а на прогулочных дорожках предусмотрено гравийное покрытие. Треугольная площадь, где размещаются административный и досуговый павильоны, замощена плиткой», – сказал Бирюков.

Он добавил, что на входе в парк со стороны Свободного проспекта обустроена деревянная пергола и установлен пункт охраны. В парке засеяно разнотравье, высажены цветники, обновлены дорожки, обустроено более 50 кормушек для белок и птиц. До конца месяца здесь завершат цветочное оформление и заменят лавочки и урны на новые, дизайн которых выбрали сами жители.

«Зона отдыха «Терлецкая дубрава» будет полностью приспособлена для отдыха и досуга жителей разных возрастов, а также для маломобильных граждан», – сообщил заммэра.