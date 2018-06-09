РИАМО - 9 июн. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство 11-летней девочки на западе Москвы, с ним проводят следственные действия, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Она напомнила, что днем 8 июня в подъезде одного из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку в Москве было совершено нападение на 11-летнюю девочку. Возвращаясь домой после прогулки во дворе, девочка зашла в подъезд, куда за ней проник незнакомый мужчина. По неустановленным причинам злоумышленник нанес ребенку проникающее ножевое ранение. По предварительным данным, нападению не предшествовало каких-либо конфликтов между ними.

«Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска задержан ранее судимый за совершение ряда особо тяжких преступлений мужчина 1975 года рождения. В настоящее время следователи выполняют с подозреваемым неотложные следственные действия, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, побудившие его напасть на беззащитного ребенка», - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Расследование по уголовному продолжается, добавила она.