РИАМО - 9 июн. Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, максимальная температура воздуха в регионе составит плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем с ростом атмосферного давления усилится влияние антициклона, который придет на смену ненастному циклону, портившему погоду накануне днем. По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, днем в субботу на юго-восточной периферии антициклона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 15-17 градусов, по области - 14-19 градусов», - говорится в сообщении.

Среднесуточная температура окажется ниже климатической нормы на 5 градусов. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

«В целом сохраняется погода термического дискомфорта, которая не характерна для текущего сезона и сказывается на психоэмоциональном состоянии людей. Рост атмосферного давления и его колебания неблагоприятным образом отразятся на самочувствии не только метеозависимых людей, но и людей, страдающих сосудистыми нарушениями: гипертонией, гипотонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца», - уточняется так сайте.

Как отмечают синоптики, в текущей погоде есть и плюс: высокое содержание кислорода в воздухе, что благоприятно для большинства людей, а особенно для лиц, страдающих хронической кислородной недостаточностью.