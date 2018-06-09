РИАМО - 9 июн. Открытие первой быстрой зарядной станции для электромобилей состоится недалеко от аэропорта «Шереметьево» в субботу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Девятого июня в 12:00, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, на съезде с Ленинградского шоссе в сторону одного из крупнейших авиахабов России, (аэропорт «Шереметьево», правая сторона, ТД «Нефтьмагистраль») состоится открытие первой быстрой зарядной станции Единой зарядной инфраструктуры Подмосковья», - говорится в сообщении.

Открытие этой станции дает старт новому витку роста зарядной инфраструктуры региона. До конца года заработает 10 так называемых fast charge или быстрых зарядок. Эти отечественные станции мощностью 50 киловатт обеспечивают зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут.

Программа создания зарядной инфраструктуры министерства энергетики Московской области проходит совместно с ООО «Современные конверсионные технологии», дочерним подразделением концерна «Российские технологии» (Ростех). Основные точки установки таких станций - в непосредственной близости от аэропортов и на основных магистралях региона.

Зарядная инфраструктура Московской области уже сейчас позволяет осуществлять беспрепятственное передвижение по Подмосковью на электромобиле, осуществлять поиск, навигацию и зарядку с помощью мобильного приложения или бота вне зависимости от оператора или производителя.