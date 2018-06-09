РИАМО - 9 июн. На внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» в субботу делегаты выберут кандидата на должность губернатора Московской области, в списке – пять кандидатур, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Подольске 30 мая состоялась встреча партийного актива «Единой России», членов партии в правительстве Московской области, депутатов фракций партии в Госдуме, Мособлдуме, местных советах депутатов, а также представителей общественности с участниками предварительного голосования на выдвижение от партии «Единая Россия» на выборах губернатора Московской области. Участники встречи познакомились с позициями кандидатов, которые были заявлены в ходе их выступлений.

«В Мособлдуме 9 июня состоится внеочередная конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». По результатам тайного голосования делегаты конференции должны будут выдвинуть кандидата на должность губернатора Московской области на выборах 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидата состоится в рамках предварительного голосования партии «Единая Россия», – отмечается в сообщении.

Делегаты будут выбирать из следующих кандидатов: Роман Володин – член регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Московской области; Андрей Воробьев – член бюро высшего совета «Единой России», губернатор Московской области; Валентина Кабанова – член президиума регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России», депутат Госдумы Федерального собрания РФ; Александр Лысенко – сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области, научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по делам инвалидов; Александр Толмачев – член регионального политсовета подмосковного отделения «Единой России» «Единой России», депутат совета депутатов городского округа Луховицы.

Победителем предварительного голосования станет кандидат, набравший простое большинство голосов. Каждый делегат может проголосовать за одного кандидата. Победитель станет известен непосредственно на конференции. После утверждения результатов конференцией победитель предварительного голосования будет считаться выдвинутым кандидатом на пост губернатора Подмосковья от «Единой России».

Кроме участия в голосовании, делегатам внеочередной конференции предстоит решить ряд организационных вопросов, связанных с участием «Единой России» в выборах.

Ранее действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре.