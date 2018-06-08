РИАМО - 8 июн. Мэр столицы Сергей Собянин предложил возглавить свой предвыборный штаб главе Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

«Руководителем моего избирательного штаба предложил стать Константину Вадимовичу Ремчукову. Это глубоко порядочный, опытный человек, который сделал много хорошего для москвичей на посту председателя Общественной палаты. Надеюсь, что вместе мы пройдем сложный трудный путь выборов мэра», – написал Собянин на своем персональном сайте.

В пятницу Собянин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом в мэры столицы.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже заявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин, журналист Антон Красовский и предприниматель Герман Стерлигов.