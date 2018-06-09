РИАМО - 9 июн. Музей мирового футбола FIFA представляет большую экспозицию в галерее Hyundai Motorstudio, которая расположена в Москве на улице Новый Арбат, выставка «Творцы истории» откроется в субботу за пять дней до старта главного футбольного турнира четырехлетия, говорится в сообщении пресс-службы Международной федерации футбола.

«Фасад Hyundai Motorstudio примет вид гигантского табло чемпионата мира по футболу FIFA-2018, благодаря которому болельщики на улице смогут следить за событиями на мундиале. Оказавшись внутри, посетители получат возможность узнать больше об истории турнира и о различных «культурах боления», которые вместе превращают чемпионат в уникальное футбольное событие», – говорится в сообщении.

Центром притяжения для всех посетителей станет круговой светодиодный экран, на котором будут показываться самые яркие моменты финальных матчей прошлых чемпионатов мира и видеозарисовки о величайших игроках в истории мирового футбола.

Уникальной особенностью данной экспозиции станет появление двух трофеев мировых футбольных первенств. Кубок победителей чемпионата мира по футболу станет «гвоздем программы» в первый день работы экспозиции, а Кубок Жюля Риме будет доставлен в Москву из Музея мирового футбола FIFA в Цюрихе и останется в столице России до закрытия выставки.

«Футбол – это мировой феномен, объединяющий и вдохновляющий людей по всему земному шару. У каждого болельщика свои эмоциональные воспоминания из истории чемпионата мира. Мы польщены и горды тем, что имеем возможность воздать должное значению этой игры и представить историю чемпионатов с помощью экспозиции Музея мирового футбола FIFA в Москве. Мы рады, что все желающие смогут увидеть самые удивительные экспонаты из истории этой красивой игры», – отметил директор Музея мирового футбола FIFA в Цюрихе Марко Фаццоне.

Выставка будет работать до 20 июля, то есть останется открытой еще пять дней после финального матча. Вход бесплатный ежедневно с 10:00 до 20:00.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».