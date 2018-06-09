РИАМО - 9 июн. Специалисты откроют трехкилометровый участок трассы А-104 Москва – Дмитров – Дубна в Подмосковье в субботу, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Центравтомагистраль».

«В преддверии чемпионата мира по футболу 9 июня 2018 года состоится ввод в эксплуатацию обновленного участка федеральной дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна (Дмитровское шоссе) с 44-го по 47-й километры», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Вячеслав Петушенко, представители администрации Дмитровского городского округа и городского округа Мытищи, дорожные строители и местные жители.

Реконструкция участка велась с августа 2014 года. На пересечении Дмитровского шоссе и федеральной трассы А-107 «Московское малое кольцо» дорожники возвели транспортную развязку, а участки автодороги А-104 вокруг нее расширили с четырех до шести полос движения.

«Также здесь построены переходно-скоростные полосы и дублеры для проезда общественного транспорта и машин экстренных служб. Участок оборудован всеми современными средствами безопасности дорожного движения», – добавляется в материале.