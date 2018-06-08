РИАМО – 8 июн. Полицейские разыскивают женщину, осквернившую памятник поэту Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище в Москве, правоохранительные органы рассматривают случившееся как акт вандализма, сообщает ТАСС.

«В полицию обратился заведующий Ваганьковским кладбищем с заявлением о том, что неизвестная женщина осквернила памятник Есенину, установленный на участке номер 17», – сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС отметил, что женщина покрасила памятник из редкого каррарского мрамора в белый цвет. Для этого она принесла на могилу поэта ведерко с белой масляной краской и начала покрывать ей монумент, но закончить не успела – женщину кто-то спугнул, и она скрылась.