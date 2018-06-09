РИАМО - 9 июн. Два медиацентра откроются в Москве в субботу и 12 июня для работы журналистов, аккредитованных на чемпионат мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Ранее в Москве состоялось открытие городского пресс-центра чемпионата мира по футболу-2018, где для журналистов оборудовано 80 рабочих мест.

«Главный медиацентр ЧМ-2018 откроется 9 июня на стадионе «Лужники». Площадь – порядка 6 тысяч квадратных метро, свыше 900 рабочих мест», - говорится в сообщении.

На территории объекта также будут находиться два медиакафе и информационная стойка Москвы.

Также 12 июня начнет работать медиацентр стадиона «Спартак». Порядка 400 рабочих мест.

«Оба медиацентра оснащены высокоскоростным Интернетом. Журналисты смогут получить справочные услуги, а также провести ремонт оборудования», - уточняется в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».