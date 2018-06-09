РИАМО - 9 июн. В субботу в России пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, который является экзаменом по выбору, сообщается на официальном информационном портале Единого государственного экзамена.

Резервный день для сдачи экзамена намечен на 29 июня. 18 июня состоится письменный экзамен по иностранным языкам.

Основной период сдачи ЕГЭ в России стартовал 28 мая с экзаменов по географии и информатике. На участие в экзаменах в основной период в России зарегистрировалось более 731 тысячи человек, из них 645 тысяч – выпускники текущего года. Число участников основного периода ЕГЭ в этом году на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 51 стране за рубежом. В частности, в Московском регионе экзамены напишут свыше 90 тысяч одиннадцатиклассников, из них 32694 выпускника подмосковных школ.

По числу участников лидируют обязательные предметы: 94% будут сдавать русский язык, 80% – базовую математику. Самым популярным предметом по выбору остается обществознание (53%). Сохраняется высокий интерес к естественнонаучным предметам: 61% участников зарегистрировались на профильную математику, 25% – на физику, 21% – на биологию, 14% – на химию. В числе популярных предметов также традиционно история (20%).