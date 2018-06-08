РИАМО – 8 июн. Исполком бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру Елены Русаковой в мэры Москвы на предстоящих в сентябре выборах, кандидатуру Сергея Митрохина исполком отказался согласовывать, сообщает «Интерфакс».

«Исполком федерального бюро партии «Яблоко» согласовал кандидатуру главы Гагаринского района Москвы Елены Русаковой для выдвижения в мэры столицы. Теперь это решение должна подтвердить конференция московского отделения партии», – сказали в пресс-службе организации.

На праймериз по выдвижению кандидата от «Яблока» победил глава Тверского округа Москвы Яков Якубович. Он отказался участвовать в голосовании, объяснив это тем, что не сможет пройти муниципальный фильтр, и предложил выдвинуть главу московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина.

Вместе с тем отказ Якубовича не означает автоматического признания победителем праймериз Митрохина, который занял второе место по результатам второго тура голосования, отмечается в решении исполкома.

«Несмотря на то, что Сергей Митрохин направил в бюро обращение о намерении стать кандидатом в мэры, исполком отказался согласовать его кандидатуру, поскольку он неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения», – добавили в партии.

В исполком также поступило обращение от 225 участников праймериз с предложением согласовать для выдвижения кандидатуры Русаковой и Андрея Морева. Однако Морев, занявший третье место по результатам первого тура праймериз, отказался от дальнейшего участия в выборах в качестве кандидата.

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года. Об участии в выборах уже объявили действующий мэр города Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, космонавт Сергей Ревин, глава Красносельского округа столицы Илья Яшин, журналист Антон Красовский и предприниматель Герман Стерлигов.