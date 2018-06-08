РИАМО - 8 июн. Эксперты сервиса AirHelp составили рейтинг лучших и худших в мире аэропортов, при анализе учитывались качество обслуживания, соблюдение расписание рейсов и отзывы пассажиров, сообщается на сайте сервиса.

На первом месте списка оказался международный аэропорт «Хамад» в городе Доха, Катар, получивший 8,77 балла. Вторую позицию занял аэропорт в Афинах – 8,69 балла. На третьем месте расположился аэропорт Токио, набравший 8,63 балла. В пятерку лучших также вошли аэропорт немецких Кельна и Бонна (8,61 балла), и сингапурский аэропорт Чанги (8,48 балла).

Московский аэропорт «Шереметьево» получил 8,13 балла и оказался на 15-м месте, «Домодедово» занял 130-е место, набрав 6,46 балла. В список также вошел аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге – он на 50-й строчке (7,76 балла).

Самым худшим признан аэропорт Кувейта, занявший 141 место с 5,4 балла. Чуть больше баллов набрали лондонский «Станстед» (5,53 балла) и аэропорт имени Сент-Экзюпери в Лионе (5,78).