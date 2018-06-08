РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июн. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации горокруга Красногорск задержали в пятницу нескольких нелегальных перевозчиков в ходе совместного рейда возле платформы «Опалиха», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Сегодня (8 июня – ред.) задержали несколько транспортных средств, которые ездили по нелегальному маршруту. Машины не оборудованы и не отвечают требованиям ГОСТа и, соответственно, это подвергает опасности жизни и здоровье граждан», - сказал замглавы администрации по транспорту, связи и дорожной деятельности Максим Комловский.

Кроме того, нелегальные таксисты набирают по несколько человек в один автомобиль, что в данном случае опасно.

«Предприимчивым водителям напоминают, что за такой бизнес грозит серьезная ответственность. Рейды будут проходить регулярно», – заключается в сообщении.