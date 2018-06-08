РИАМО – 8 июн. Приезжий из Украины в подмосковных Мытищах учинил жестокую расправу над мигрантом из Узбекистана за оскорбления своей матери и нелицеприятные слова в свой адрес, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

Жуткое преступление произошло в Пироговском микрорайоне подмосковных Мытищ на территории ныне заброшенного ГСК в нежилом бараке. В ночь на 18 сентября 2017 года выходец из Украины 56-летний Николай Коробков и уроженец Узбекистана 39-летний Айбек Юсупов, приехавшие на заработки в Россию, отмечали получение зарплаты. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, и Айбек в порыве гнева оскорбил мать украинца и его самого.

«Николай схватил кухонный нож и одним ударом перерезал сонную артерию оппоненту, вторым выколол ему глаз, сел на голову и стал кромсать тело своей жертвы в безумном порыве. Потом вонзил клинок в пах трупа, вырезал половой орган и вставил мертвому Айбеку в рот. Закончив свое злодеяние, убийца лег рядом с трупом и заснул», – говорится в сообщении.

Позже мужчину задержали и возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ «Убийство» и «Надругательство над телами умерших». Мытищинский городской суд приговорил убийцу к 10 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.