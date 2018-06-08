РИАМО – 8 июн. Ректор МГУ Виктор Садовничий попросил полицию не привлекать к уголовной ответственности студента Дмитрия Петелина, который сделал надпись на рекламе чемпионата мира по футболу, сообщает РИА Новости.

Ранее полицейские задержали троих жителей Москвы за порчу рекламной конструкции в районе станции метро «Университет». На указателе для прохода болельщиков было написано «Нет фан-зоне». В отношении Дмитрия Петелина, которого подозревают в порче указателя, было возбуждено дело по статье «вандализм». Ущерб составил 65 тысяч рублей.

«С учетом того, что данное деяние было совершено студентом-первокурсником, хорошо успевающим в обучении, прошу Вас рассмотреть возможность неприменения к нему мер юридической ответственности», – говорится в тексте письма за подписью ректора МГУ.

Садовничий также пояснил, что с данным студентом была проведена «разъяснительная работа профилактического характера» и ему было указано на «недопустимость подобного поведения».

Ранее на Воробьевых горах возле главного здания МГУ власти Москвы организовали фан-зону к чемпионату мира по футболу, после чего студенты выразили недовольство появлением такого объекта рядом с учебным заведением.