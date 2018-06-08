РИАМО - 8 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с многочисленными жалобами жителей поручил главе Пушкинского муниципального района Сергею Грибинюченко восстановить бесперебойную подачу горячей воды в жилые дома, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Совместно с министерством ЖКХ в ближайшее время восстановите горячее водоснабжение на территории района», — сказал Воробьев.

Ранее жители Пушкинского района в соцсетях начали жаловаться на отсутствие горячей воды в домах муниципалитета.