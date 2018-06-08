РИАМО – 8 июн. Сервис онлайн-заказа такси Uber разработал систему определения того, не находится ли пассажир, вызывающий такси, в состоянии сильного опьянения, сообщается на сайте газеты «Коммерсант».

Компания Uber подала заявку на патент системы искусственного интеллекта, которая должна определить, не находится ли потенциальный клиент в состоянии сильного опьянения еще до посадки в машину.

«Искусственный интеллект будет собирать данные о поведении конкретного пользователя и сравнивать его с предыдущими поездками, основываясь на таких признаках, как скорость печати и количество опечаток, угол наклона гаджета, скорость ходьбы, местонахождение пользователя. Если система сочтет, что пользователь сильно нетрезв, она предупредит об этом водителей, позволит взять заказ только водителю с соответствующим опытом или вообще не даст пассажиру сделать заказ», – говорится в сообщении.

При этом система будет оценивать поведение пользователя именно в сравнении с его же собственным поведением в других случаях.

Например, если заявка поступает от человека, который в час ночи в субботу идет по улице, где находится много баров, и при этом делает много опечаток, то с большой долей вероятности он нетрезв. При этом в большинстве случаев речь не идет о том, чтобы не давать такому человеку воспользоваться сервисом (хотя такой вариант в заявке также предусмотрен).

В целом же Uber собирается предупреждать водителей о возможном состоянии пассажира, а также позволять взять этот заказ только водителям с необходимым опытом. Также на основании оценки состояния пассажира система может не предлагать ему вариант поездки с другими пассажирами.