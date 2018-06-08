РИАМО – 8 июн. На официальном интернет-сайте МВД России создан онлайн-сервис для рассмотрения вопросов, возникающих в процессе получения гражданства, сообщается на сайте ведомства.

«Во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства России, по указанию министра внутренних дел РФ, генерала полиции Владимира Колокольцева на официальном интернет-сайте МВД России создан раздел «Вопросы гражданства Российской Федерации», – сказала официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, переход к сервису осуществляется по баннеру, размещенному на главной странице интернет-сайта. В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов.

Также разработан онлайн-сервис для подачи обращений при возникновении затруднений с получением гражданства России напрямую в Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД.

«Баннер «Хочу стать гражданином Российской Федерации» доступен на странице ГУВМ МВД России. Все поступившие обращения будут рассмотрены профильными специалистами в установленные законом сроки в соответствии с законодательством РФ», – добавила Волк.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня пообещал предоставить гражданство обратившейся к нему уроженке Одессы Ирине Борокад, пострадавшей от авиаударов в Сирии. Женщина работала переводчиком и участвовала в переговорах с представителем оппозиции. В результате обстрела она потеряла ногу. Она заявила, что ей нужны протезы, для получения которых необходимо российское гражданство. Путин ответил, что предоставление гражданства находится в компетенции президента, и обещал помочь. Кроме того, президент обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на важность оперативного решения вопросов с предоставлением гражданства РФ.