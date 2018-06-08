РИАМО - 8 июн. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области состоялась проверка знаний и требований к кандидату в производственные охотничьи инспекторы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспектором можно стать только после сдачи соответствующего экзамена, поясняется в материале.

«В проверке приняли участие представители от военно-охотничьего общества и Московской городской организации «Динамо». Все пять кандидатов успешно прошли испытания и в ближайшее время приступят к исполнению своих новых обязанностей», – говорится в сообщении.

Производственные охотничьи инспекторы осуществляют охотничий надзор в границах закрепленных охотничьих угодий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин особо подчеркнул важность данного мероприятия.

«Деятельность штатных производственных охотничьих инспекторов поднимает на более качественный уровень охрану диких животных в охотничьих угодьях Подмосковья», – отметил Разин.